Erdal Beşikçioğlu: Rehberler işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollanmış

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyenin 30 rehberi İngilizce bilmeden işe aldığını açıkladı. Belediye Meclis Salonu'nda "Halk Buluşmaları" gerçekleştirmeye başlayan Beşikçioğlu, belediyenin Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki hocalarının çoğunun lise ve ortaokul mezunu olduğunu söyledi.

"HOCALARIMIZIN ÇOĞU LİSE VE ORTAOKUL MEZUNU ÇIKTI"

CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ünlü tiyatro oyuncusu, belediyenin yaptığı müzede 30 rehberin çalıştığını, rehberlerin işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollandığı açıkladı. Beşikçioğlu, "Belediye müze yapmış, 30 rehber çalışıyor. Rehberler işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollanmış. Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki hocalarımızın çoğu lise ve ortaokul mezunu çıktı" şeklinde konuştu.