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Erdal Beşikçioğlu: Rehberler işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollanmış

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Son günlerde sık sık gündeme gelen belediyede torpil örneklerine bir yenisi daha eklendi. CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ünlü tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, "Belediye müze yapmış, 30 rehber çalışıyor. Rehberler işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollanmış" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyenin 30 rehberi İngilizce bilmeden işe aldığını açıkladı. Belediye Meclis Salonu'nda "Halk Buluşmaları" gerçekleştirmeye başlayan Beşikçioğlu, belediyenin Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki hocalarının çoğunun lise ve ortaokul mezunu olduğunu söyledi.

"HOCALARIMIZIN ÇOĞU LİSE VE ORTAOKUL MEZUNU ÇIKTI"

CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ünlü tiyatro oyuncusu, belediyenin yaptığı müzede 30 rehberin çalıştığını, rehberlerin işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollandığı açıkladı. Beşikçioğlu, "Belediye müze yapmış, 30 rehber çalışıyor. Rehberler işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollanmış. Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki hocalarımızın çoğu lise ve ortaokul mezunu çıktı" şeklinde konuştu.

Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı

Kaynak: Haberler.com / Politika

Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Rehber Eğitim Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Sinan Kaygisiz:

Yaw başkan bunlar boş seyler...Piyangodan başkan oldun...Ufak tefek seylerle uğraşma... Bisey katabileceğini sanmiyorum etimesguta.. Bu tip seyler her belediyede var bunlar bisey kazandirmaz,ne yapacaksin onemli olan o

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Raşid Polat:

Seviyesini gelistirmek istemis olamazlar mi? Bi memuru atandiktan sonra hizmet ici kursa gönderiyosun onun gibi...

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