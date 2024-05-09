Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi

Paraguay'daki bir futbol maçında inanılmaz anlar yaşandı. Hakem kararlarından memnun olmayan bir takım takım halinde hakeme saldırmaya çalıştı.

TAKIM HALİNDE HAKEMİ DÖVMEYE ÇALIŞTILAR

Bütün futbolcuların üzerine yürüdüğünü gören hakem, bir anda neye uğradığını şaşırdı ve can havliyle olay yerinden kaçmaya çalıştı.

ASKERLER ARAYA GİRİP, TAKIMA ATEŞ ETTİLER

O anlarda ise daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Hakemin üzerine yürüyen futbolculara ordu müdahale etti. Bazı askerler, futbolcuları korkutmak için ateş bile açtı. Sosyal medyadaki bu görüntüler kısa sürede viral oldu.