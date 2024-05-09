Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya

İspanyol devi Real Madrid, geriye düştüğü maçta Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, final öncesi UEFA'nın kuralı nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

GÖZLER ANCELOTTI'DE

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund ile oynanacak final maçında 19 yaşındaki futbolcuya süre vermemesi halinde Arda'nın kariyerine bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı dahil edilmeyecek.

OYNAMAYANLARIN MADALYASI GEÇERSİZ SAYILIYOR

UEFA'nın 2022'de uygulamaya koyduğu kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyaları geçersiz sayılıyor. Real Madrid'de daha önce Andriy Lunin ve Isco'nun, 2022'de kazanılan Şampiyonlar Ligi'nde o sezon Devler Ligi'nde hiç forma giymemeleri nedeniyle madalyaları geçersiz sayılmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SÜRE ALMADI

Real Madrid'de bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında kadroya dahil edilen Arda Güler, Devler Ligi'nde sahaya hiç adım atmadı. Milli futbolcu, sezon genelinde ise İspanyol devinde 9 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.