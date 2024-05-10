UEFA Konferans Ligi finalistleri! 2024 UEFA Konferans Ligi finaline kimler kaldı?

UEFA Konferans Ligi finalistleri! UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçları sona erdi. Böylelikle dev turnuvanın final eşleşmeleri de belli oldu. Peki, UEFA Konferans Ligi finale hangi takımlar kaldı? İşte UEFA Konferans Ligi finalistleri haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİSTLERİ

Şampiyonlar Ligi'nin ardından Konferans Ligi'nde de final eşleşmeleri belli oldu. Atina'daki Ayasoyfa Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Konferans Ligi finalinde ise Fiorentina ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

FİNALE KİMLER KALDI?

İlk yarı final maçta sahasında Club Brugge'u 3-2 mağlup eden Fiorentina, dün oynanan rövanş karşılaşmasında Belçika temsilcisine konuk oldu. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan İtalyan ekibi, ilk maçtaki galibiyetin avantajıyla geçen sezon olduğu gibi adını finale yazdırmayı başardı.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Olympiakos, yarı finalde büyük bir sürprize imza attı. Yunan ekibi, İngiltere Premier Lig takımını elemeyi başardı. Yarı final ilk maçında deplasmanda İngiliz ekibini 4-2 mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, rövanş maçını da seyircisi önünde 2-0 kazanarak finalde Fiorentina'nın rakibi oldu.

Olympiakos, 2 maçta Aston Villa kalesine toplamda 6 gol attı. Bu gollerin 5'i eski Hataysporlu Ayoub El Kaabi'den geldi. Bu sezon Yunan temsilcisi ise 46 maça çıkan El Kaabi, 33 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İtalyan temsilcisi Fiorentina ile Yunan ekibi Olympiakos arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi final maçı 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.