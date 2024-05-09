Trabzon'da dolmuşçuların öğrencileri darbettiği olay kamerada

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir hafta önce yaşanan dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntülerinde öğrencilerin uğradığı saldırının boyutu yakından görüldü.

DOLMUŞ SERVİSİN ÖNÜNÜ KESTİKTEN SONRA ÖĞRENCİLERE DARP BAŞLIYOR

2 Mayıs günü dolmuşlarda yer bulamamaları nedeniyle üniversiteye gitmek için servis kiralayan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, dolmuş sürücüleri tarafından darbedilmiş, servisin önünü kesen dolmuş sürücüleri, servis şoförü ve öğrencilere hakaretler yağdırarak saldırmıştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, 2 dolmuş sürücüsü tutuklanmıştı.

Olayın görüntülerinde dolmuşun öğrenci servisinin önünü kestiği ve bir süre sonra servisten inen öğrencilerle dolmuşçuların kavgası görülüyor. Kamera kayıtları içinde kavga sırasında servis aracında bulunan öğrencilerin panik dolu bağırışları da duyuluyor.

KTÜ: TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİRLER ALINACAK

KTÜ yönetiminin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Sürecin yakın takipçisi olan Rektörümüz ve yönetim ekibi, yaşanan gelişmeleri saati saatine takip etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Bilinmesini isteriz ki; 68 yıllık köklü bir geçmişe sahip, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak öğrencilerimizin güvenliği ve refahı için en üst düzeyde hassasiyet göstermekte ve gerekli adımları atmaktan geri durmamaktayız.

Bu çerçevede üniversitemizin, toplumsal huzur ve güvenliğe katkı sağlamak üzere ilgili tüm merciler ile iş birliği içinde olduğunu belirtmek isteriz. Gelinen noktada, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızdan ve Türkiye'nin en huzurlu ve öğrenci dostu şehri olan Trabzon'umuz sınırları içerisinde, öğrencilerimizin hak ettikleri güvenli ortamı sağlamaya devam etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."