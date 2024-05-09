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Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti

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Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz son gösterisinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Taşkınlık çıkaran iki seyirciye tepki gösteren Yılmaz sahneyi terk ederken söz konusu kişilerin salondan çıkarılmasının ardından geri döndü.

Meslektaşı Hasan Can Kaya'ya şovunda yaptığı gönderme ve Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz bu defa son gösterisindeki bir olayla adından söz ettirdi.

"HOŞ GELDİNİZ CHP'LİLER" SÖZÜNE KIZDILAR İDDİASI

İzleyicilerin "Hoş geldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a tepki gösterdiği ve komedyenin de sahneyi terk ettiği iddia edildi ancak gerçek başka çıktı.

Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti

"BU İŞ ŞOVA DÖNDÜ DEYİP" KULİSE GEÇTİ

Salondaki bir seyirci olayın gerçeğini sosyal medyada şu ifadelerle anlattı; "Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi. Kadın yüksek sesle devamlı 'Evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti

SALONDAN ÇIKARILDILAR

Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

totti null:

Seyirci haklı. Orda sadece chp li ler mi var

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Ayhan:

Ah bir okusan gerçeği öğrenecelsim de okumuyırsum be böyle bir alışkanlığın yok

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yanıt4
Ahmet YILMAZ:

Ayhan kardeş haberde ne var ki okunup da ne anlaşılıyor adam bari chpliler hoşgeldiniz demiş bunun aksini yazan bi yazı göremiyorum ben?

yanıt6
yanıt6
Halil Yılmaz:

Ayhan dediğin gibi bi gözlükler çıksa çok farklı olacakta okumuyorlar işte

yanıt1
yanıt0
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