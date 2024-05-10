Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi?

Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Konferansı'na konuşmacı olarak katılan Haluk Levent : "İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum" dedi.

HALUK LEVENT BM KONUŞMASINDA İSRAİL'E NE DEDİ?

Konuşmasında İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Haluk Levent, "Buraya bazı proje ve önerilerimi sizinle paylaşmak için gelmiştim. Ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz Ahbap olarak Gazze'ye insani yardım göndermeyi denedik ama pek çok engelle karşılaştık. Ve bildiğiniz gibi yüzden fazla Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya seslenen Levent, "Başbakan Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini, bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca Gazze'deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim" diye konuştu.