Bangladeş'te 1 ayda 74 kişi yıldırım çarpmasıyla hayatını kaybetti

Bangladeş'te nisan ayından bu yana 74 kişinin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklanırken ölenlerin35'inin çiftçi olduğu belirtildi.

BİR GÜNDE 11 KİŞİ YILDIRIM SEBBEİYLE CANINDAN OLDU

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre Bangladeş'te yetkililer, nisan ayında 31 kişinin, mayısta ise şimdiye kadar toplam 43 kişinin, yıldırım çarpması sonucu öldüğünü duyurdu.

Mayısta bir gün içerisinde yıldırım çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği belirten yetkililer, Nisan ayından bu yana 35'i çiftçi toplam 74 kişinin öldüğünü bildirdi. Yetkililer, vatandaşlara yıldırım çarpmasından korunmak için bilgilendirme ve uyarılar yaptı.