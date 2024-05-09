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Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi

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Kenya'da mart ayının ortalarından beri etkisini sürdüren aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 257'ye yükseldi. Selden ötürü 188 kişi yaralanırken yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi. Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, yağış ve fırtınanın devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

SU BASKINLARI BEKLENİYOR

Kenya'da mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya Hükümet Sözcüsü Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 257'ye, yaralı sayısının da 188'e yükseldiğini duyurdu.

Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi

Sözcü Mwaura, selden 293 bin 661 kişinin ve 61 sağlık tesisi etkilendiğini kaydetti. Mwaura 9 bin 816 dönüm tarım arazisinde mahsullerin zarar gördüğünü, selden etkilenenlere temel gıda malzemeleri dağıtıldığını belirtti.

Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi

Hükümet Sözcüsü ayrıca alçak ve nehir kenarındaki bölgelerde su baskınları beklendiği, dik yamaçlar, sarp kayalıklar ve vadilerin olduğu bölgelerde ise heyelanların meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Mwaura, "Ülkenin çoğu yerinde su baskınları devam ediyor ve son hava durumu tahminleri 31 bölgede şiddetli yağış ve fırtınaların devam edeceğini gösteriyor" dedi.

Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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