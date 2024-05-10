Osayi-Samuel sakatlandı mı, sezonu kapattı mı?

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Osayi ve İrfan Can Kahveci'nin son durumu hakkında açıklama yaptı. Osayi-Samuel sakatlandı mı, sezonu kapattı mı?

OSAYİ-SAMUEL SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe, oyuncuların sağlık durumu hakkındaki son durumu paylaştı.

"Dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan tetkiklerde; İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İrfan Can Kahveci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli yıldız, Kayserispor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

Osayi Samuel'in Galatasaray maçına yetişmesi beklenirken, Nijeryalı oyuncu Kayserispor maçında olmayacak.