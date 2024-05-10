UEFA Avrupa Ligi finalistleri! 2024 UEFA Avrupa Ligi finaline kimler kaldı?

UEFA Avrupa Ligi finalistleri! UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları sona erdi. Böylelikle dev turnuvanın final eşleşmeleri de belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi finale hangi takımlar kaldı? İşte UEFA Avrupa Ligi finalistleri haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİSTLERİ

Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde de final eşleşmeleri belli oldu. Dublin'deki UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak.

FİNALE KİMLER KALDI?

Yarı finalde Fransız ekibi Marsilya ile eşleşen Atalanta, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini rövanş karşılaşmasında sahasında 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek final biletini aldı.

Tarihi bir sezon geçiren ve mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, unvanını korumaya devam ediyor. Bundesliga'da Bayern Münih hegomonyasını yıkan Alman ekibi, yarı final ilk maçında konuk olduğu Roma'yı 2-0 mağlup etmişti. Sahasındaki rövanş karşılaşmasında ise 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Leverkusen, Benfica'nın 59 yıl önce kırdığı 48 maçlık yenilmezlik serisine ortak olarak ikinci final biletinin sahibi oldu.

İtalyan ekibi Atalanta ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.