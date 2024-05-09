Nereden nereye! Bayern Münih'i yıkan Joselu'nun 12 yıl önceki paylaşımına bakın
Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid'in golcüsü Joselu'nun 2012 yılında "Real Madrid maçını izlemek için link arıyorum" şeklindeki paylaşımı sosyal medyada viral oldu. Joselu, dün akşamki maçta 88 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle takımını finale taşıdı. Real Madrid, finale çıkarak Borussia Dortmund'un rakibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i finale taşıyan golleri atan Joselu'nun yıllar önce yaptığı paylaşımı kısa sürede viral oldu.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Real Madrid'in 2 golüne imza atan Joselu'nun 2012 yılında yaptığı paylaşım ise tekrar gündeme geldi.
FİNALİ GETİRDİ
Dev maçın 88 ve 90+1. dakikalarında Bayern Münih filelerini havalandıran Joselu, Real Madrid'in finale çıkmasında başrol oynadı.
Joselu'nun 2012 yılındaki paylaşımı şöyle;
Joselu'nun 12 yıl önce Real Madrid maçını izlemek için Twitter'da "Birisi bana Madrid'i izlemek için iyi bir link verebilir mi?" şeklindeki paylaşımı viral oldu.