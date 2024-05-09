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Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak

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Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Dev maçta sonuç ne olursa olsun kazanan taraf Alman devi olacak. Dortmund, finali kaybederse Madrid temsilcisine sattığı Jude Bellingham'dan 25 milyoun euro bonus kazanacak. Sarı-siyahlılar, kupayı müzesine götürürse de UEFA'dan 20 milyon euro gelir elde edecek.

Büyük bir başarıya imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Borussia Dortmund, 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak dev maçta Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Final öncesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Finalde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak.

BELLINGHAM'DAN 25 MİLYON EURO BONUS

İki takımın ortak noktası olan Jude Bellingham, geçtiğimiz yaz 103 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. İngiliz futbolcunun transferindeki mali detay gün yüzüne çıktı. Dış basında yer alan iddiaya göre Real Madrid finali kazanırsa, Borussia Dortmund'a Jude Bellingham için 25 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

Final öncesi bomba iddia! Şampiyonlar Ligi'nin kazananını şimdiden belli

ŞAMPİYONLUK 20 MİLYON EURO GETİRECEK

Öte yandan finali kazanan taraf Dortmund olursa UEFA'dan 20 milyon euro daha ödül kazanacak. Alman ekibi maçı kazansa da kaybetse de mali olarak karlı çıkmış olacak. Borussia Dortmund, 11 sene önce yine Wembley'de finali kaybetmişti. Alman devi 1997'deki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra bir kez daha kupayı müzesine götürmek istiyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Borussia Dortmund Jude Bellingham Real Madrid Dortmund Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Yasin Duran:

adamlar her şekilde yolunu buluyor bizimkilerin varlıkları dahi zarar

15
2
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Barış O. B.:

Bazen kazanmak için kaybetmek gerekir..

8
0
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