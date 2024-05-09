Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de dün yapılan antrenmana Edin Dzeko katılmadı. Yıldız golcünün neden antrenmanda yer almadığı ise büyük merak konusu oldu.

ANTRENMANA ÇIKMADI

İsmail Kartal ile arasında sorun olduğu öne sürülen Dzeko'nun dinlendirildiği için antrenmana çıkmadığı ve Kayserispor maçında oynayacağı öğrenildi.

BUGÜN TAKIMLA ÇALIŞACAK

Bosnalı yıldız golcünün durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi. Dzeko'nun bugün (perşembe) takımla çalışacağı ifade edildi.