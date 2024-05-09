Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko dünkü antrenmanda yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ile aralarında sorun olduğu için antrenmana katılmadığı öne sürülen Dzeko'nun rutin bir dinlenme gereği antrenmana katılmadığı ortaya çıktı. Yıldız golcünün Kayserispor maçında oynayacağı öğrenildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de dün yapılan antrenmana Edin Dzeko katılmadı. Yıldız golcünün neden antrenmanda yer almadığı ise büyük merak konusu oldu.
ANTRENMANA ÇIKMADI
İsmail Kartal ile arasında sorun olduğu öne sürülen Dzeko'nun dinlendirildiği için antrenmana çıkmadığı ve Kayserispor maçında oynayacağı öğrenildi.
BUGÜN TAKIMLA ÇALIŞACAK
Bosnalı yıldız golcünün durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi. Dzeko'nun bugün (perşembe) takımla çalışacağı ifade edildi.