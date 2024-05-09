Üye Girişi
Haberler

Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko dünkü antrenmanda yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ile aralarında sorun olduğu için antrenmana katılmadığı öne sürülen Dzeko'nun rutin bir dinlenme gereği antrenmana katılmadığı ortaya çıktı. Yıldız golcünün Kayserispor maçında oynayacağı öğrenildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de dün yapılan antrenmana Edin Dzeko katılmadı. Yıldız golcünün neden antrenmanda yer almadığı ise büyük merak konusu oldu.

ANTRENMANA ÇIKMADI

İsmail Kartal ile arasında sorun olduğu öne sürülen Dzeko'nun dinlendirildiği için antrenmana çıkmadığı ve Kayserispor maçında oynayacağı öğrenildi.

BUGÜN TAKIMLA ÇALIŞACAK

Bosnalı yıldız golcünün durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi. Dzeko'nun bugün (perşembe) takımla çalışacağı ifade edildi.

Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Kayserispor Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title