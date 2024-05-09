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Makineye kapılan işçinin kolu koptu

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde katı atık toplama merkezinde çalışan Osman Zorlu, yükleme esnasında palete sıkışan odun parçasını almak isterken, sol kolunu çöp sıkıştırma makinesine kaptırdı, işçinin kolu koptu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki katı atık aktarma istasyonunda çalışırken sol kolunu palete kaptıran işçinin sol kolu koptu. İşçi ve kopan kolu ambulans helikopterle Trabzon'a sevk edildi.

Makineye kapılan işçinin kolu koptu

KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI

Kelkit ilçesine bağlı Büyük Camii Mahallesi'nde bulunan katı atık aktarma istasyonunda meydana gelen olayda Bayburt'a gönderilmek üzere katı atık yüklemesi yapan Osman Zorlu (40), atık taşıyan paletin sıkışması nedeniyle duruma müdahale etti. Sıkışan parçayı çıkarmaya çalışan Zorlu sol kolunu palete kaptırdı.

Makineye kapılan işçinin kolu koptu

EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARILDI

Sol kolu kopan Zorlu, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Kopan kolu ile birlikte Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Zorlu talep edilen ambulans helikopterin gelmesinin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 3 çocuk babası ağır yaralı işçi Zorlu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Trabzon Kelkit Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

zırzop:

Allah şifa versin

58
1
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sade vatandaş:

yaklaşık elli senedir amatörce elektirik işiyle uğraşıyorun taş motoru kaynak makinası ve daha bir çok aleti amatörce kendi işlerimi yapmak için kullanıyorum inanın bana bu alet ve makinalar isterseniz bu işlerin ustası piri profösörü evliyası olun bir saniyeden az bir sürede bile bir hata yaptığınızda sizi tanımaz öldürür yaralar zarar verir sakat bırakılır o yüzden kullanacaksanız her zaman çok dikkatli olun bilmiyorsanız elinizi sürmeyin uzak durun

46
0
yanıtYanıtla
DEMOKRAT:

Allah size kaza bela vermesin.

yanıt20
yanıt1
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