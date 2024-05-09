Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, beklenen performansı gösteremeyince transfer listesine konuldu. Sezon başında 15 milyon euroya transfer edilen milli futbolcu için eski takımı Roma devreye girdi. Roma, 3 milyon euro kiralama bedeli ve 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin bu teklife ilk aşamada olumlu yaklaştığı ve görüşmelerin sezon sonunda devam edeceği belirtildi.
Son haftalarda kritik puan kayıpları yaparak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Süper Lig devi Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor.
15 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılan Cengiz Ünder beklentileri karşılayamadı. Başarılı futbolcunun gösterdiği performans takımı mutlu etmezken, eski takımından gelen teklif ilk aşamada olumlu karşılandı ve beklemeye geçildi.
ROMA DEVREDE
Fenerbahçe'ye kiralık olarak teklif yapan Roma, 3 milyon euro kiralama parası + 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin ilk aşamada bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.