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Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, beklenen performansı gösteremeyince transfer listesine konuldu. Sezon başında 15 milyon euroya transfer edilen milli futbolcu için eski takımı Roma devreye girdi. Roma, 3 milyon euro kiralama bedeli ve 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin bu teklife ilk aşamada olumlu yaklaştığı ve görüşmelerin sezon sonunda devam edeceği belirtildi.

Son haftalarda kritik puan kayıpları yaparak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Süper Lig devi Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor.

15 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılan Cengiz Ünder beklentileri karşılayamadı. Başarılı futbolcunun gösterdiği performans takımı mutlu etmezken, eski takımından gelen teklif ilk aşamada olumlu karşılandı ve beklemeye geçildi.

ROMA DEVREDE

Fenerbahçe'ye kiralık olarak teklif yapan Roma, 3 milyon euro kiralama parası + 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin ilk aşamada bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cengiz Ünder Fenerbahçe Roma Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Doğru Söz:

Cengiz 15 milyon Euro, Tadic 4,5 milyon euro, Rade krunic 5 milyon euro, rayn kent 5 milyon euro, Miha zayc 3.5 milyon euro, Luan peres 5.2 milyon euro, Lenardo Banucci 1.3 milyon euro. Toplam çöp olan para 40 milyon euro. Futboldan anlamayanlar bal yapmayan arıların peşinde koşuyorlar. Bu paraya süper bir yıldız oyuncu alsan seni şampiyon yapardı. Tıpkı Icardi gibi.

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5
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Dfdff Dfdfdg:

5 kuruş etmez adamı 9 milyona satmak nerden baksan kârlı iş 3 milyon euro zarar fenerbahçeye hayırlı olsun teşekkürler ali koç

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1
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Üye:

Gelmesi hataydı zaten...

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Ercan Özdemir:

Ardanın satışından aldığımız tüm parayı hemen buna yatırdık sonuç 15 milyon çöp arda da elden gitti.

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