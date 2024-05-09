Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Başını çöp konteynerine çarptı

Samsun'da seyir halindeki motokurye dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte devrildi. Düşüp başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.

DÜŞERKEN ÇÖP KONTEYNERİNE BAŞINI ÇARPTI

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde motokurye Mustafa Uğur (40), 55 GM 771 plakalı motosikleti ile trafikte seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü. Düştüğü sırada Mustafa Uğur başı çevredeki çöp konteynerine çarparken, motosiklet ise sürüklendi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Uğur'un hayatını kaybettiğini belirdi. Mustafa Uğur'un cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.