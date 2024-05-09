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Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Başını çöp konteynerine çarptı

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Samsun'da 40 yaşındaki motokurye seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte devrildi. Düşen motokurye yol kenarındaki çöp konteynerine başını çarparak hayatını kaybetti.

Samsun'da seyir halindeki motokurye dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte devrildi. Düşüp başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.

DÜŞERKEN ÇÖP KONTEYNERİNE BAŞINI ÇARPTI

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde motokurye Mustafa Uğur (40), 55 GM 771 plakalı motosikleti ile trafikte seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü. Düştüğü sırada Mustafa Uğur başı çevredeki çöp konteynerine çarparken, motosiklet ise sürüklendi.

Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Başını çöp konteynerine çarptı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Uğur'un hayatını kaybettiğini belirdi. Mustafa Uğur'un cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Başını çöp konteynerine çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Vlkn Shn:

Allah mekanını cennet eylesin güzel kardeşim

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Furkan BÖRÜ:

Acı bir olay keşke çöp konteynerı orada olmasaydı. Kaskı falan ekipmanı var mıydı acaba.

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Sever Öztürk:

Kask takmış olsaydı şimdi hayattaydı. Yazık olmuş Allah rahmet eylesin

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Kadir Tokay:

Kaskı takılı değilse ölüme davetiye çıkarmış. Eğer kaskı takılı olduğu halde öldüyse, kask çok dandikmiş. Allah rahmet eylesin.

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Murat Celik:

Türkiye'de hep olan şeyler kask olmadan motora binilmez kardeşim zaten motorun kaportası sensin kaskın da yoksa ölüme davetiye çıkartıyorsun

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