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İstanbul'da ekmeğe yüzde 31,25 zam! Azami fiyat 10 TL oldu

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul'da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL'ye çıkarıldı. Kentte ekmeğin güncel satış fiyatı 10 TL olarak uygulanıyordu.

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO'nun mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Toplantıda alınan kararla İstanbul'da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL'ye çıkarıldı.

AZAMİ FİYAT 8 LİRADAN 10 LİRAYA YÜKSELDİ

İTO'nun mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul'da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 8 liradan 10 liraya yükselmiş oldu.

KENT GENELİNDE EKMEĞİN FİYATI 10 TL OLARAK UYGULANIYORDU

En son 2023'ün aralık ayında güncellenen tarifeyle 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti. Kent genelinde uzun süredir ekmeğin güncel satışı fiyatı ise 10 lira olarak uygulanıyor.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

İstanbul Ekmek İto Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Salih Kandıralı:

Zaten 10 liraydı.

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