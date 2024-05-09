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Meksika'da çete çatışmasında 22 ölü

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Meksika'da "El Gordo" lakaplı Sinaloa Karteli liderlerinden birinin öldürülmesi sonrası iki çete arasında çıkan çatışmalar sonucunda çete üyeleri araçları ateşe vererek otoyolu trafiğe kapatırken olaylarda son 4 gün içinde 22 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde çeteler arasında çıkan çatışmalarda son 4 günde 22 kişi öldürüldü. Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre olaylar "El Gordo" lakaplı Sinaloa Karteli liderlerinden birinin öldürülmesi nedeniyle başladı.

OTOYOLU KAPATIP ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Fresnillo ve Guadalupe kasabalarında iki çete arasında çatışma çıktı. Çatışmalar nedeniyle çok sayıda araç ve iş yeri de ateşe verildi. Çete mensupları kamyonları ateşe vererek bölgedeki otoyolu araç trafiğine kapattı.

Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre, şiddet olayları "El Gordo" lakaplı Sinaloa Karteli liderlerinden birinin öldürülmesi nedeniyle başladı. Yetkililer, çok sayıda güvenlik görevlisinin çatışma bölgesine sevk edildiğini, kamu güvenliğinin en kısa sürede sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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