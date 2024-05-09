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Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar

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İstanbul Havalimanı'nda iniş takımları açılmayan kargo uçağının gövdesi üzerine iniş yaptığı kazada, ABD'li kaptan pilot Robin Kay Carpenter ve yardımcı pilot Scott Lee Kadar'ın ustalığı faciayı önledi. Olay sonrası ortaya çıkan bir videoda kazayı izleyen bir havalimanı personelinin, "Kesin Karslı bence güzel indirdi" dediği duyuluyor.

FEDEX şirketine ait kargo uçağının ön iniş takımlarının açılmaması üzerine İstanbul Havalimanı'nda gövde üzeri iniş yapmasına rağmen kazadan yara almadan kurtulan kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter ve yardımcı pilot Scott Lee Kadar olası facianın önüne geçtiler.

Paris- İstanbul seferini yapan FEDEX şirketine ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı. Uçağın kadın kaptan pilotu ABD vatandaşı Robin Kay Carpenter ön iniş takımlarının açılmadığı ikazını aldı. Bunun üzerine pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek durumu bildirdi.

371 METRE SÜRÜNEREK DURABİLDİ

Ön iniş takımları açılmayan uçağın kontrolü için sorumlu kaptan pilot Robin Kay Carpenter kulenin ön iniş takımlarını kontrol etmesi için pisti iki kez pas geçti. O anlar kule-pilot konuşmalarına yansıdı. Kontrolün ardından dün saat 08.17'de gövde üzerine iniş yaparak 371 metre sürünerek durabilen uçaktan ABD vatandaşı iki pilot yara almadan kurtuldu.

Kuledekiler 'Kesin Karslı' demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar

KIVILCIMLAR 12 SANİYEDE SÖNDÜRÜLDÜ

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)' nin ARFF ekiplerinin anında olaya müdahale etmesi ve sürtünmeden dolayı kıvılcımlar 12 saniye gibi kısa bir sürede söndürüldü. Hem uçağın sorumlu kadın kaptan pilotu Robin Kay Carpenter hem de ARFF ekiplerinin olay anında yaptığı çalışmalar büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti.

"KESİN KARSLI BENCE GÜZEL İNDİRDİ"

Öte yandan; o anları canlı canlı izleyen havalimanı personelinin arasında geçen diyaloglar ise güldürdü. Personellerden biri o anlarda, "Teker yok, yere vurdu. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ama helal olsun. Kesin Karslı bence güzel indirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İstanbul Havalimanı İstanbul trafik Pilot Dhmi İGA Havacılık Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

İDO BEY:

Uzayda mars dünyada Kars

91
41
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Alp null:

karslı ve de kaslı :)

37
21
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Halit Başol:

itfaiyeciler Karslı olabilir hızlı söndürdüler..

45
7
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Recai Apaydın:

Bende karsliyim güzel uçak kullanirim

19
8
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Ferit Aksoy:

Bence ILGIN LI

1
13
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Recep Işık:

Dedesi Kars lı olabilir.

6
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