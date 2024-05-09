İsrail'in zorbalığını böyle kaydetti! Gazze'de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı

Sosyal medya kullanıcısı İslam Ebu Muhsin isimli genç, Gazze'deki evinin İsrail saldırısından önceki ve sonraki görüntülerini paylaştı.

İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ederken, yürek yakan hikayelere bir yenisi daha eklendi. TikTok hesabında 19 bine yakın takipçisi bulunan Muhsin, paylaştığı bir video ile tüm dünyanın dikkatini çekti. Uluslararası basına konu olan bir dakikalık videoda sosyal medya kullanıcısı, Gazze'deki evinin öncesi ve sonrasını paylaşarak İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kayda aldı.

BİNLERCE YORUM ALDI

Muhsin'in videosu kısa sürede 800 bine yakın görüntülenme alırken, "My home Before&After" notuyla yapılan paylaşım binlerce yorum aldı.

BAZI DEĞERLİ EŞYALAR KAYIP

Görüntülerde evinin öncesini ve sonrasını karşılaştıran TikTok kullanıcısı ayrıca, İsrail ordusunun verdiği zararı da gözler önüne serdi. Videoda duvarlara yazılar yazan İsrail askerlerinin Muhsin'in cep telefonları ve ayakkabı gibi bazı eşyalarını da aldığı görülüyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 844'e, yaralı sayısının ise 78 bin 404'e yükseldiği belirtildi.