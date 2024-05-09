Galler Prensesi Kate Middleton için heyecanlandıran iddia

İngiltere Kraliyet ailesinin talihsiz prensesi Kate Middleton halka açık bir etkinliğe katılmaya hazırlanıyor. Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra iyileşme sürecinde olduğu açıklanan ancak çeşitli komplo teorileriyle anılmaya başladıktan sonrapaylaştığı videoda kansere yakalandığını açıklayan Middleton'ın tedavi sürecinin olumlu ilerlediği kaydedildi.

İYİLEŞMEYE BAŞLADI

Kraliyet'e yakınlığıyla bilinen The Sun gazetesinde yer alan habere göre; "Kraliyet Uzmanı" Phil Dampier, prensesin önümüzdeki ay halka açık iki etkinliğe katılacağını belirtti. Dampier, 22 Mart'ta paylaşılan videonun ardından sağlık durumuyla ilgili güncelleme yapılmayan 42 yaşındaki Middleton'ın halk arasına katılması iyileşmeye başladığı yolunda güçlü bir işaret olduğunu söyledi.

Dampier, "Kate kanser teşhisini ve tedavisini gizli tutmak istedi ve herkes buna saygı duyuyor. Prens William'ın bir iki günlüğüne uzakta olacağı dönemde sorumluluk üstlenecek olması iyiye gittiğine dair bir işaret. William'ın, eşinin iyileştiğine inanmadığı sürece dışarıda olacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

"KATE TAMAMEN İYİLEŞECEK"

Kate Middleton ameliyat sonrası testlerin hastalığa yakalandığını ortaya çıkarması üzerine "büyük şok" yaşadığını açıklamış ve ulusa seslenerek şunları söylemişti:

"Bu elbette büyük bir şok oldu. William ve ben bunu genç ailemizin iyiliği için özel olarak yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu zaman aldı. Tedaviye başlamak için büyük bir ameliyatın ardından toparlanmam zaman aldı."

Kraliyet uzmanı, kırklı yaşlarının başında kansere yakalanmanın "muazzam bir şok" olduğunu, ancak prensesin "en iyi tedaviyi göreceğini ve tamamen iyileşeceğini umduğunu" ekliyor.