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Galler Prensesi Kate Middleton için heyecanlandıran iddia

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Kansere yakalandığını açıklayan ve 2024 yılında kamusal alanda hiç görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın tedavisini iyi gittiği ve yakında halka açık bir etkinlikte görüleceği iddia edildi.

İngiltere Kraliyet ailesinin talihsiz prensesi Kate Middleton halka açık bir etkinliğe katılmaya hazırlanıyor. Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra iyileşme sürecinde olduğu açıklanan ancak çeşitli komplo teorileriyle anılmaya başladıktan sonrapaylaştığı videoda kansere yakalandığını açıklayan Middleton'ın tedavi sürecinin olumlu ilerlediği kaydedildi.

İYİLEŞMEYE BAŞLADI

Kraliyet'e yakınlığıyla bilinen The Sun gazetesinde yer alan habere göre; "Kraliyet Uzmanı" Phil Dampier, prensesin önümüzdeki ay halka açık iki etkinliğe katılacağını belirtti. Dampier, 22 Mart'ta paylaşılan videonun ardından sağlık durumuyla ilgili güncelleme yapılmayan 42 yaşındaki Middleton'ın halk arasına katılması iyileşmeye başladığı yolunda güçlü bir işaret olduğunu söyledi.

Dampier, "Kate kanser teşhisini ve tedavisini gizli tutmak istedi ve herkes buna saygı duyuyor. Prens William'ın bir iki günlüğüne uzakta olacağı dönemde sorumluluk üstlenecek olması iyiye gittiğine dair bir işaret. William'ın, eşinin iyileştiğine inanmadığı sürece dışarıda olacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Galler Prensesi Kate Middleton için heyecanlandıran iddia

"KATE TAMAMEN İYİLEŞECEK"

Kate Middleton ameliyat sonrası testlerin hastalığa yakalandığını ortaya çıkarması üzerine "büyük şok" yaşadığını açıklamış ve ulusa seslenerek şunları söylemişti:

"Bu elbette büyük bir şok oldu. William ve ben bunu genç ailemizin iyiliği için özel olarak yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu zaman aldı. Tedaviye başlamak için büyük bir ameliyatın ardından toparlanmam zaman aldı."

Kraliyet uzmanı, kırklı yaşlarının başında kansere yakalanmanın "muazzam bir şok" olduğunu, ancak prensesin "en iyi tedaviyi göreceğini ve tamamen iyileşeceğini umduğunu" ekliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Kate Middleton Galler 3.Sayfa Sağlık Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

HASAN ÖNGÜN:

Kral olsun ne yazar Kraliçe olsan ne yazar Prenses olsan ne yazar. Hepsini kara toprak bekliyor. Hiç mümkünmüdür; mazlum-fakir zillet içinde hayat sürsün ve ölsün. Zalim-Zengin izzet içinde hayat sürsün ve ölsün. Ölüm ikisinide eşit kılsın ve ceza veya mükafat görmesinler. İşte bu, Ölümden sonra baki bir hayatın en büyük delillerindendir.

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Orhan Eren:

gecmis olsun.

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