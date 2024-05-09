TBMM'deki fahiş fiyat görüşmelerine kuruyemiş damga vurdu! Varank: Bir daha yapmayalım

TBMM'de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin komisyonda görüşmelerine Komisyon Başkanı AK Partili Mustafa Varank ile CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan arasında geçen konuşma damga vurdu.

İKRAM EDİLEN KURUYEMİŞLERİ GÖSTERDİ: ADAM BAŞI 60 LİRA ZARARIMIZ VAR

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, komisyonda milletvekillerine ikram edilen kuruyemişi işaret ederek "Fahiş fiyat diyoruz değil mi? Önümüzde kuruyemiş var, tavuk ve et arasında, kilosu 400 lira. Valla bunu yersek Başkanım, adam başı 60 lira zararımız var. Fahiş fiyat burada işte, fahiş fiyat vergi artışında" diye konuştu.

BAKAN VARANK: BUNDAN SONRA KURUYEMİŞ KOYDURMAYALIM

Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Arslan'ın bu sözleri üzerine, "Madem bizim örnek olmamız lazım. Bundan sonra bu kuruyemişleri koydurmayalım" dedi.

AĞBABA İLE VARANK ARASINDA ŞATAFAT TARTIŞMASI



CHP Malatya Milletvekili Ağbaba ise enflasyonu ortaya çıkaran sebeplerin düzeltilmediği sürece fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele edilemeyeceğini belirterek "Tabii iyi şeyleri AK Parti hükümeti yapıyor, köprüleri yollar... Ama kötü bir şey olunca kim yapıyor, onu ya faiz lobisi yapıyor ya üst akıl yapıyor. Şimdi de suç üç harfli marketlerde ama Allah için hiç ekonomiyi, ülkeyi yönetenlerin suçu günahı yok. Yakında mahalle bakkallarına da inersiniz. Mazot iki kat artmış, gübre ilaç fiyatları 3 kat artmış, tedbiri marketçilere, stokçulara ceza vererek çözmeye çalışıyorsunuz. Yeni bir hedef yaratıyorsunuz ve o hedef üzerinde Don Kişot'un yaptığı gibi savaşıyorsunuz. Şatafattan, ihtişamdan, israftan vazgeçerseniz bu işler çözülür. Biz sarayın içini görmüyoruz ama yeni alınan belediyeleri görüyoruz. Şehzadeler Belediyesi görse Fatih Sultan Mehmet, 'Niye bunu düşünemedim)' diye kıskanır" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Varank, Veli Ağbaba'nın sözlerine "Tekirdağ Belediyesi'ne bir bakın 1100 odalı" diye yanıt verdi. Ağbaba ise, "ihtişam ve şatafatta maşallah elinize su dökemeyiz, Sancaktepe'ye bakın. VİP salonlarını bir görmenizi tavsiye ederim" diye karşılık verdi.