Üye Girişi
Haberler

TBMM'deki fahiş fiyat görüşmelerine kuruyemiş damga vurdu! Varank: Bir daha yapmayalım

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerinde ilginç bir tartışma yaşandı. Masadaki ikram kuruyemişlere dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Bunu yersek Başkanım, adam başı 60 lira zararımız var. Fahiş fiyat burada işte," derken Varank ise "Madem bizim örnek olmamız lazım. Bundan sonra bu kuruyemişleri koydurmayalım." karşılığını verdi.

TBMM'de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin komisyonda görüşmelerine Komisyon Başkanı AK Partili Mustafa Varank ile CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan arasında geçen konuşma damga vurdu.

İKRAM EDİLEN KURUYEMİŞLERİ GÖSTERDİ: ADAM BAŞI 60 LİRA ZARARIMIZ VAR

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, komisyonda milletvekillerine ikram edilen kuruyemişi işaret ederek "Fahiş fiyat diyoruz değil mi? Önümüzde kuruyemiş var, tavuk ve et arasında, kilosu 400 lira. Valla bunu yersek Başkanım, adam başı 60 lira zararımız var. Fahiş fiyat burada işte, fahiş fiyat vergi artışında" diye konuştu.

TBMM'deki fahiş fiyat görüşmelerine kuruyemiş damga vurdu! Bakan Varank: Bir daha yapmayalım

BAKAN VARANK: BUNDAN SONRA KURUYEMİŞ KOYDURMAYALIM

Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Arslan'ın bu sözleri üzerine, "Madem bizim örnek olmamız lazım. Bundan sonra bu kuruyemişleri koydurmayalım" dedi.

AĞBABA İLE VARANK ARASINDA ŞATAFAT TARTIŞMASI

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba ise enflasyonu ortaya çıkaran sebeplerin düzeltilmediği sürece fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele edilemeyeceğini belirterek "Tabii iyi şeyleri AK Parti hükümeti yapıyor, köprüleri yollar... Ama kötü bir şey olunca kim yapıyor, onu ya faiz lobisi yapıyor ya üst akıl yapıyor. Şimdi de suç üç harfli marketlerde ama Allah için hiç ekonomiyi, ülkeyi yönetenlerin suçu günahı yok. Yakında mahalle bakkallarına da inersiniz. Mazot iki kat artmış, gübre ilaç fiyatları 3 kat artmış, tedbiri marketçilere, stokçulara ceza vererek çözmeye çalışıyorsunuz. Yeni bir hedef yaratıyorsunuz ve o hedef üzerinde Don Kişot'un yaptığı gibi savaşıyorsunuz. Şatafattan, ihtişamdan, israftan vazgeçerseniz bu işler çözülür. Biz sarayın içini görmüyoruz ama yeni alınan belediyeleri görüyoruz. Şehzadeler Belediyesi görse Fatih Sultan Mehmet, 'Niye bunu düşünemedim)' diye kıskanır" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Varank, Veli Ağbaba'nın sözlerine "Tekirdağ Belediyesi'ne bir bakın 1100 odalı" diye yanıt verdi. Ağbaba ise, "ihtişam ve şatafatta maşallah elinize su dökemeyiz, Sancaktepe'ye bakın. VİP salonlarını bir görmenizi tavsiye ederim" diye karşılık verdi.

TBMM'deki fahiş fiyat görüşmelerine kuruyemiş damga vurdu! Bakan Varank: Bir daha yapmayalım

Kaynak: ANKA / Politika

Mustafa Varank Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

10 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi? 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 9 Mayıs Perşembe 2024? Olympiakos Aston Villa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos A.Villa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500

Yorumlar (5)

İsmail oruç :

Boğazınızdan nasıl geçiyor?

24
4
yanıtYanıtla
Devret Bahçeleri:

Bide bunu bizim paramızla yapıyorlar.

yanıt11
yanıt1
Murat Yılmaz:

Son cümlelerde resmen şatafat yarıştırması sen mi daha şaşalısın ben mi :)

22
2
yanıtYanıtla
Devret Bahçeleri:

Bunlar lüx ve şatafata o kadar alışmış ki aylardır attıkları tek adım kuruyemişi o masadan kaldırıp eve götürmek.

17
3
yanıtYanıtla
Vatandaş4321:

Şimdi o çerezi kaldırsanız ne kaldırmasanız ne.. Koskoca 22 yıl geçti , o 22 yıl içinde de neler gitti neler..İnsan kahroluyor.60 tl zarardayız ha ?

10
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title