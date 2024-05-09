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Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'in sezon başı ile sezon sonundaki yüz ifadesi sosyal medyada viral oldu. Sırp yıldızın mutsuz ve üzgün olduğunu gören sarı-lacivertli taraftarlar, Tadic'e sahip çıktı.

Süper Lig'in son haftalarında yaptığı kritk puan kayıplarıyla ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen ve şampiyo olma ihtimalini zora sokan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Dusan Tadıc'in yüz ifadesi gündem oldu.

AYLAR İÇERİSİNDE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Sezon başında bir gece yarısı Fenerbahçe'ye imza atan ve futbolcuyla taraftarlartın sevgilisi haline gelen Sırp yıldızın aylar içerisindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'deki ilk maçlarından sonra verdiği röportajlarda güler yüzlü ve mutlu gözüken Tadic'in son maçlarda mutsuz ve üzgün gözükmesi sosyal medyada viral oldu.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Dusan Tadic Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Kemal Bayram:

Benim gördüğüm Tadiç koşan pres yapan ve çalım yapabilen biri değil..sadece ara ve normal pasları iyi..penaltısı da zayıf..

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Vahdettin Bayram:

cahil ülkelerde linç edilmekte kahraman ilan edilmekte pamuk ipliğine bağlı....

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