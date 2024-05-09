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Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz pozisyonunun iyileştiğini belirterek, swap hariç net rezervlerin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını açıkladı. Şimşek, programın çalıştığını ve rezervlerdeki olumlu seyrin devam edeceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyrin devam edeceğini belirterek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor." ifadesini kullandı.

NİSAN BAŞINDA BU YANA REZERVLER 26,7 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB'nin döviz pozisyonunun iyileştiğini, swap hariç net rezervlerin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını bildirdi.

Bakan Şimşek: TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor

Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

ertugrul ceylan:

EVET KEŞKE HEPSİNİ SADE VATANDAŞTAN DEĞİL DE MİLYONLARCA DOLAR KAZANAN İŞ ADAMLARINDAN TOPLASAYDINIZ HAFTADA 3 DEFA BENZİNE ZAM MI OLUR 1 AY ARA İLE SİGARAYA ZAM MI OLUR %20 KDV Mİ OLUR HER YERDE MALİYE CEZA KESMEK İÇİN NÖBETTE Mİ OLUR DÜN ARKADAŞIMA TEBLİGAT GELDİ 6 KM FAZLA HIZ YÜZÜNDEN 2100 TL CEZA MI OLUR KASA DOLAR AMA BİZİM CEPLERİMİZDEN DOLMASA KEŞKE.

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