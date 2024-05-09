Üye Girişi
Haberler

Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanıyordu! Hayalet lakaplı Rus kadın yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhşa sürüklediği gerekçesiyle aranan kişilerden 3'ü tutuklandı. Yakalananlar arasında 52 yıl hapis cezası bulunan "Hayalet" lakaplı Rus uyruklu Madina Alieva da yer aldı. Şebekenin ağına düşürülen 16 kadın ise kurtarılarak ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin arasında aylık geliri 5 milyon lira olan ve hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki "Hayalet" lakaplı Rus uyruklu Madina Alieva'da yer aldı.

KANDIRDIKLARI KADINLARI MARMARİS'E GETİRDİLER

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Marmaris'te yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.

Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanıyordu! Hayalet lakaplı Rus kadın yakalandı

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIYLA ŞANTAJ YAPTILAR

Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, "Çok para kazanacaksınız" diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi.

16 KADIN FUHUŞ ŞEBEKESİNİN ELİNDEN KURTARILDI

Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağladığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 4 Mayıs'ta operasyon düzenledi. 15 farklı adrese 20 ekip ve 70 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 16 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYLIK GELİRİ 5 MİLYON LİRA OLAN "HAYALET" CEZAEVİNDE

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden "Hayalet" lakaplı Rus uyruklu Madina Alieva ile Gulnar Jafarova ve Sezer Demir tutuklandı, Yasin Ç., ve Yeliz D., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aylık geliri 5 milyon lira olduğu öğrenilen Alieva'nın 2019'da fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama suçu kapsamında hakkında düzenlenen dosyadan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Marmaris Şebeke Rusya Muğla Suç Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

500

Yorumlar (2)

Dfdff Dfdfdg:

iyi para cidden biz onu 5 yılda kazanıyoruz :(

1
3
yanıtYanıtla
JokerAllame:

Hayaletle son bir ilgilenilmiştir bence :)

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title