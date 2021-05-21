Bergama'da Zeytinpark ve Millet Bahçesi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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Bergama'da Zeytinpark ve Millet Bahçesi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bergama'da Zeytinpark ve Millet Bahçesi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama'da yapılması planlanan Zeytinpark ve Millet Bahçesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bergama'da yapılması planlanan Zeytinpark ve Millet Bahçesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Belediye Başkanı Hakan Koştu, uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda iki yıldır devam eden çalışmaların ardından her iki projenin de hazırlık aşamasının tamamlandığını söyledi.

Söz konusu projelerin Bergama'da yaşayan herkesin ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Başkan Koştu, "Millet Bahçesi ve Zeytinpark projelerimiz bu eksikliği ortadan kaldıracak. Çocuk oyun parkları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, ticari alanları ile Bergama'mıza uzun yıllar hizmet edecek." dedi.

Zeytinpark'ın Bergama'ya hizmet edecek bir tematik park özelliğine kavuşacağını belirten Koştu, "Zeytinpark'ta minimum dokunuş, maksimum fayda sağlanacak. Zeytinlik alanlarda zeytin ve zeytincilik ön plana çıkarılacak. Bu yönüyle tematik bir park özelliğine kavuşacak. Mümkün olduğunca çevre mahalle ve caddelerden giriş noktaları olacak. Ağaçlık alanın bir bölümünde zeytin ağaçları altında serbest otopark alanı oluşturulacak. Çayır alanı içinde cafe ve zeytin anıtı olacak. Parkın bütün çevresinde yürüyüş parkuru, spor etkinlikleri için açık alanlar, çocuk oyun alanları olacak. Çocuklar için yaş gruplarına göre tamamen doğal oyun grupları oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Koştu, Millet Bahçesi'nin içerisinde yer alacak ticari alanları ve kültür merkezi ile aynı zamanda çarşı olarak hizmet vereceğini söyledi.

Millet Bahçesi'nde Bergamalı ünlü Hekim Galenos için de bir bahçe dizayn edileceğini ifade eden Başkan Koştu, "Park içerisinde Bergamalı Galenos Hekim Alanı oluşturulacak. Tıbbi bitkilerin sergileneceği bir Galenos Bahçesi olacak. Tıbbi bitkiler ve Galenos'un reçeteleri bu alanda sergilenecek." dedi.

Koştu, Millet Bahçesi'nde yer alacak etkinlik alanlarının kent sakinlerinin hizmetine sunulmasıyla Bergama'da bu anlamdaki eksikliğin giderileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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