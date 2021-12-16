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Bergama'da Yerli Malı Haftası kutlandı

Bergama'da Yerli Malı Haftası kutlandı
AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama Bakırçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri düzenledikleri etkinlikle Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Bergama Bakırçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri düzenledikleri etkinlikle Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

İlçe pazar yerinde düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler ile pazar esnafına Türk bayrağı dağıtıldı.

Etkinliğe, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, Okul Müdürü Rahim Şimşek, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper ve öğrenciler katıldı.???????

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

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