Bergama'da 15 Zihinsel Engelliye Gönüllü Arkadaş

İZMİR'in Bergama ilçesinde, zihinsel engelliler ile gönüllüler arkadaşlık projesi Best Buddies (En İyi Arkadaşlar), eşleştirme töreni ile başladı. Törende 15 yeni arkadaşlık kuruldu.



48 ülkede 1 milyonun üzerinde gönüllü ile 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve zihinsel engelli bireylerle, gönüllüler arasında arkadaşlık kuran sosyal sorumulluk projesi Best Buddies, Türkiye'de İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan sonra İzmir'in Bergama ilçesinde de hayata geçirildi. Bergama Belediyesi, Bergama Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaş olarak destek verdiği etkinliğin eşleştirme töreni Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) yapıldı. Törene, Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Ergen, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Ergüner, Best Buddies Turkey Elçisi Kanal D ana haber bülteni spikeri Gözde Atasoy, Best Buddies Turkey Eş Proje Koordinatörleri Sercan Duygan ve Recep Altınordu, Bergama Spastik Engelli Çocuklar ve Erişkinler Derneği Başkan Yardımcısı Jale Gülsün ve Bergama'daki rehabilitasyon merkezleri katıldı. Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden pilot projeye gönüllü olan 140 öğrenci de törende yerlerini aldı. 350 kişinin katıldığı törende, 15 yeni arkadaşlık kuruldu.



BÜYÜK COŞKU



BerKM'deki etkinlik, Bergama Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseriyle başladı. Daha sonra 15 gönüllü öğrenci ile engelliler arasında arkadaşlık köprüsü kuracak ilk adım olan eşleştirme gerçekleştirildi. 1 ay süren başvuru sürecinde yüz yüze görüşmeler yapılarak kriter eşleştirmesi tamamlanan gönüllülerin coşkusunu salonu dolduranlar da heyecanla takip etti. Yaşları, ilgi alanları, oturdukları yer ve cinsiyet kriterleriyle belirlenen eşleştirmelerin ilkini Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç yaptı. Başkan Gönenç, "Dünyada iyi şeyler de oluyor. ve böyle değerli bir işe Bergama olarak biz de ortak olduk. Bu projeyle birlikte sağlam arkadaşlıklar kurulacağını umuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Törene katılan Best Budies Turkey Elçisi, Kanal D ana haber bülteni spikeri Gözde Atasoy da konuşmasında Bergama'ya ilk gelişi olduğunu belirtip, "Bergama'yı çok beğendim ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 6 yıldır Best Buddies bünyesinde gönüllü olarak yer alıyorum. Benim de bir buddy'im var. Adı Müge. Bugün burada temeli atılan arkadaşlıklar ömür boyu sürecek. Hepinizin hayatında çok kıymetli anlar ve anılar olarak kalacak" diye konuştu.



Best Buddies Turkey Eş Proje Koordinatörü Sercan Duygan ise geçen ay Bergama'da yapılan tanıtım toplantısının ardından Ege Bölgesi'ndeki birçok okuldan başvuru aldıklarını aktardı. Törende, 5 yılı aşkın süredir gönüllü proje yönetimi yapan Best Buddies Turkey Eş Proje Koordinatörü Recep Altınordu'ya ABD Best Buddies Merkezi Proje Kurucusu Anthony Kennedy Shriver'dan gelen bir plaket verildi. Plaketi bir engelli annesi olan Hatice Çelikcan, Altınordu'ya takdim etti. Çelikcan, çocukları için hayata geçen bu çapta bir sosyal sorumluluk çalışmasının, kendisi için tarifi zor bir teşekkür olduğunu kürsüden dile getirdi.



YAŞAMI BİRLİKTE PAYLAŞACAKLAR



Bir öğretim yılı sürecek olan sosyal entegrasyon projesi süresince buddy'ler; ayda 2 kez yüz yüze, haftada 1 kez sosyal medyadan iletişim kuracak ve okul projesi kapsamında yılda 4 etkinliğe bir arada katılacaklar. Haziran ayında ise eşleşen ve eşleşmeyen tüm gönüllüler uluslararası sertifikalarını alarak çalışmadaki aktif sorumluluklarını tamamlayacaklar.



Best Buddies Turkey, Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) çatısı altında 2010 yılından beri faaliyet gösteriyor. Türkiye'de, ABD'de Türkiye'nin Michigan Fahri Konsolosu Nurten Ural, Kanal D ana haber bülteni sunucusu Gözde Atasoy, arkadaşlık elçisi olarak çalışmalara gönüllü destek veriyor. - İzmir