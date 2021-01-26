Bergama Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaşma imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bergama Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaşma imzaladı

26.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:14
Bergama Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaşma imzaladı

Misli.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor, Çaykur Rizespor'dan Berkay Sandıkçı, Bodrum Spor AŞ'den Fatih Bektaş ve Ofspor'dan Lokman Erdoğan'ı transfer etti.

Misli.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor, Çaykur Rizespor'dan Berkay Sandıkçı, Bodrum Spor AŞ'den Fatih Bektaş ve Ofspor'dan Lokman Erdoğan'ı transfer etti.

Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Canoğlu yaptığı yazılı açıklamada ara transferde teknik heyetin isteği doğrultusunda Çaykur Rizespor'dan Berkay Sandıkçı, Bodrum Spor AŞ'den Fatih Bektaş ve Ofspor'dan Lokman Erdoğan'ı transfer ettiklerini, 2 nokta transfer daha yapacaklarını bildirdi.

Canoğlu, ikinci yarıda hedeflerinin play off oynamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seçil Gür Hande Erçel Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Borsa İstanbul
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bergama Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaşma imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 17:16:38. #1.15#
title