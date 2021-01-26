Bergama Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaşma imzaladı

Misli.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor, Çaykur Rizespor'dan Berkay Sandıkçı, Bodrum Spor AŞ'den Fatih Bektaş ve Ofspor'dan Lokman Erdoğan'ı transfer etti.

Misli.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor, Çaykur Rizespor'dan Berkay Sandıkçı, Bodrum Spor AŞ'den Fatih Bektaş ve Ofspor'dan Lokman Erdoğan'ı transfer etti.

Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Canoğlu yaptığı yazılı açıklamada ara transferde teknik heyetin isteği doğrultusunda Çaykur Rizespor'dan Berkay Sandıkçı, Bodrum Spor AŞ'den Fatih Bektaş ve Ofspor'dan Lokman Erdoğan'ı transfer ettiklerini, 2 nokta transfer daha yapacaklarını bildirdi.

Canoğlu, ikinci yarıda hedeflerinin play off oynamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin