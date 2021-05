Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık yaşam dünyaya tanıtıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti'nde 1800 yıl önceki yaşam, New York Üniversitesi Antik Dünya Araştırma Enstitüsü (Institute for the Study of the Ancient World - ISAW) aracılığıyla dünyaya duyuruldu.