Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yıldız Yenenler kaç yaşında, nereli? Berfu Yenenler biyografisi!
Eser Yenenler ile evliliği uzun süre magazin gündeminde kalan ve kalmaya devam eden Berfu Yenenler bu kez hayranlarını korkuttu. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak eşi Eser Yenenler'in hastaneye kaldırıldığını söyledi. Eser Yenenler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki, Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yıldız Yenenler kaç yaşında, nereli? Berfu Yenenler mesleği nedir? Berfu Yenenler hayatı ve biyografisi nedir?
Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yıldız Yenenler kaç yaşında, nereli? Berfu Yenenler mesleği nedir? Berfu Yenenler hayatı vebiyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
BERFU YENENLER KİMDİR?
Berfu Yenenler ya da evlenmeden önceki soyadıyla Berfu Yıldız, 11 Nisan 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 1.80 boyundaki güzel Berfu Yenenler Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği mezunu. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yenenler 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Şimdilerde Youtube kanalında içerik üreticiliği yapan Berfu Yenenler eğlenceli videolarla severlerinin karşısına çıkıyor.
9 Haziran 2019 yılında Eser Yenenler ile dünya evine giren Berfu Yenenler'in Kuzey adında bir oğlu var.