Berfin Mis & Enfo "Hepimizi Tanır İstanbul" şarkı sözleri! Berfin Mis kimdir?
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Berfin Mis & Enfo "Hepimizi Tanır İstanbul" şarkı sözleri! Berfin Mis kimdir?

13.11.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:43
Berfin Mis & Enfo

Berfin Mis & Enfo'nun, yayınlanan "Hepimizi Tanır İstanbul" isimli tekl çalışması, video klibiyle sosyal medyada trend oldu. Peki, Berfin Mis kimdir? İşte, Berfin Mis & Enfo "Hepimizi Tanır İstanbul" şarkı sözleri!

"HEPİMİZİ TANIR İSTANBUL" ŞARKI SÖZLERİ

Kim tanık? Kim zanlı? Kim mağdur?

Önemli mi kim suçlu? Kim masum?

Hepimizi tanıyor İstanbul

Hepimize kanar İstanbul

Yalnızlık yakışıyor yanıma

Gece karışıyor kanıma

Kendimle bir sorunun var mı diye

Sormak için niye geciktiğim onca anı var?

Müziğin sesi yarıda

Eşlik ediyor gitarıma

Berfin Mis & Enfo 'Hepimizi Tanır İstanbul' şarkı sözleri! Berfin Mis kimdir?

Açılır bir anda bir tanıdık düşünce

Başımın ağrısı yanında yok olur kalan ses

Açılır parantez

Yaralı bileklerden akan cümleler nefes

Yazgı, kader, test

Kuru tütün ve neşter

Titreyen ellerin çakmağı zor ateşler

Kapanır parantez

Duyulur kalan ses

Çok sürmez bu rüyadan bir kabusa geçmen

Ne fark eder?

Sustuğunda sesler

Kurtulur ruhum bu karanlık kor ateşten

Ama yok

Bu gece gibi soğuk

Hiç bir anlamı yok

Herkesin işi yalandan hatır sormak

Kimse kötü gününde gelip yanında olmaz

Bu gece gibi soğuk

Hiç anlamı yok

Herkesin işi yalandan hatır sormak

Yalanlar üstüne kuruluymuş yakın olmak

Kim tanık? Kim zanlı? Kim mağdur?

Önemli mi kim suçlu kim masum?

Hepimizi tanıyor İstanbul

Hepimize kanar İstanbul

Söz & Müzik: Enfo

Berfin Mis & Enfo 'Hepimizi Tanır İstanbul' şarkı sözleri! Berfin Mis kimdir?

BERFİN MİS KİMDİR?

Boyu: 1.67

Kilosu: 51

Burcu: Yengeç

9 Temmuz 2004 yılında İzmit'te doğan Berfin Mis 16 yaşındadır. Berifn Mis İstanbul'da yaşıyor. 1.67 boyunda olan geçen müzisyen Berfin'in kilosu 51 KG'dır, burcu Yengeç'tir. TikTok'da çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla oldukça büyük kitlelere sahip olan Berfin'in YouTube'da TikTok'da ve Instagram'da çok sayıda takipçisi bulunuyor.

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