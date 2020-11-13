Berfin Mis & Enfo "Hepimizi Tanır İstanbul" şarkı sözleri! Berfin Mis kimdir?
Berfin Mis & Enfo'nun, yayınlanan "Hepimizi Tanır İstanbul" isimli tekl çalışması, video klibiyle sosyal medyada trend oldu. Peki, Berfin Mis kimdir? İşte, Berfin Mis & Enfo "Hepimizi Tanır İstanbul" şarkı sözleri!
"HEPİMİZİ TANIR İSTANBUL" ŞARKI SÖZLERİ
Kim tanık? Kim zanlı? Kim mağdur?
Önemli mi kim suçlu? Kim masum?
Hepimizi tanıyor İstanbul
Hepimize kanar İstanbul
Yalnızlık yakışıyor yanıma
Gece karışıyor kanıma
Kendimle bir sorunun var mı diye
Sormak için niye geciktiğim onca anı var?
Müziğin sesi yarıda
Eşlik ediyor gitarıma
Açılır bir anda bir tanıdık düşünce
Başımın ağrısı yanında yok olur kalan ses
Açılır parantez
Yaralı bileklerden akan cümleler nefes
Yazgı, kader, test
Kuru tütün ve neşter
Titreyen ellerin çakmağı zor ateşler
Kapanır parantez
Duyulur kalan ses
Çok sürmez bu rüyadan bir kabusa geçmen
Ne fark eder?
Sustuğunda sesler
Kurtulur ruhum bu karanlık kor ateşten
Ama yok
Bu gece gibi soğuk
Hiç bir anlamı yok
Herkesin işi yalandan hatır sormak
Kimse kötü gününde gelip yanında olmaz
Bu gece gibi soğuk
Hiç anlamı yok
Herkesin işi yalandan hatır sormak
Yalanlar üstüne kuruluymuş yakın olmak
Kim tanık? Kim zanlı? Kim mağdur?
Önemli mi kim suçlu kim masum?
Hepimizi tanıyor İstanbul
Hepimize kanar İstanbul
Söz & Müzik: Enfo
BERFİN MİS KİMDİR?
Boyu: 1.67
Kilosu: 51
Burcu: Yengeç
9 Temmuz 2004 yılında İzmit'te doğan Berfin Mis 16 yaşındadır. Berifn Mis İstanbul'da yaşıyor. 1.67 boyunda olan geçen müzisyen Berfin'in kilosu 51 KG'dır, burcu Yengeç'tir. TikTok'da çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla oldukça büyük kitlelere sahip olan Berfin'in YouTube'da TikTok'da ve Instagram'da çok sayıda takipçisi bulunuyor.