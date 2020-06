Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Tam barıştılar derken Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında ortaya atılan yeni iddia, hayranlarını üzdü. 6 yıl önce evlendiği Kenan Doğulu'dan ayrılma kararı alan Beren Saat, birlikte yaşadıkları evden ayrılmak için emlakçılara haber gönderdi ve acil daire arayışına girdi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29 Temmuz 2014 tarihinde Los Angeles'da nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl ilişkilerinde büyük bir kriz yaşayan çift, manşetlerden inmeyen 'boşanma' haberlerine karşın aralarını düzeltmeyi başardı. '2. Sayfa' programının haberine göre; ünlü çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar ayrılmıyor. Evliliklerindeki krizi aşamadıkları konuşulan ikiliden Beren Saat, evden ayrılmak için emlakçılara haber gönderdi ve acil daire arayışına girdi.

BEREN SAAT'İN MESAJLARI KAFA KARIŞTIRDI

Çiftin ayrılacağı yönünde ilk dedikoduların çıkmasına neden olan paylaşım, Beren Saat'in, 35'inci yaş gününe girerken yayınladığı mesaj olmuştu.

Saat mesajında; "En yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Güzel oyuncu Beren Saat, 45 yaşına giren Kenan Doğulu'nun doğum gününde de şu mesajı yayınlamıştı: "Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı…"

SON DOĞUM GÜNÜ MESAJIYLA YENİ KRİZ PATLAK VERDİ

Beren Saat, eşinin bu yılki doğum gününde paylaştığı mesajıyla yine kafaları karıştırdı. Saat'in 'beceremediğimiz evlilik olsun' sözlerinin ardından bir kriz daha patlak verdi.

Beren Saat, Kenan Doğulu için; "Ne c¸ok uc¸tuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar gu¨ldu¨k hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, es olduk, zor gu¨nlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tu¨m evreleri yaşandı bitti derken mu¨zikle birlik olduk.Karantina gu¨nlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun" mesajını yayınlamıştı.