Berber ve kuaförler kaça kadar açık? Güncel berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Berber ve kuaförler kaça kadar açık? Güncel berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

03.03.2021 09:06 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:11
Berber ve kuaförler kaça kadar açık? Güncel berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri için yeni karar alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde berber, kuaför ve güzellik salonu çalışma saatleri değişti. Peki, Berber ve kuaförler kaça kadar açık? Güncel berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelge ile değişti. Son dakika yayınlanan genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerleri 07.00- 20.00 saatleri arasında çalışacağı belirtildi. Daha önce açılış ve kapanış saati sınırlandırılan bu işletmeler belirlenen saatlere göre hizmet vermeye devam edecek.

KUAFÖR VE BERBERLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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