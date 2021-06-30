Berber dükkanına taşlı saldırı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berber dükkanına taşlı saldırı kamerada

Berber dükkanına taşlı saldırı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Haymana ilçesinde berber dükkanına taşlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde berber dükkanına taşlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Murat Kaya'ya ait berber dükkanına gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleşti. Yüzü kapalı olan saldırgan, berber dükkanının camını kırdıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti
Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti
Lüks rezidansta sır ölüm! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA, korkunç olayı aydınlattı
Lüks rezidansta sır ölüm! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA, korkunç olayı aydınlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Şener Şen Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Burak Elmas Metin Oktay Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berber dükkanına taşlı saldırı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:02:53. #1.15#

title