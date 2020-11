Berat Albayrak kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi, aslen memleketi neresidir? Siyasi kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler nelerdir?

Son dakika: Berat Albayrak sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Vatandaşlar tarafından Berat Albayrak'ın hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki Berat Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Berat Albayrak İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Peki Berat Albayrak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi, kaç çocuğu var? Tüm detaylar haberimizde...

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, 21 Şubat 1978, İstanbul doğumlu, Türk iş insanı ve siyasetçi. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Berat Albayrak doğum tarihi : 21 Şubat 1978

Berat Albayrak kaç yaşında : 42 yaşında

Berat Albayrak mesleği ne : Siyasetçi, İş insanı

Berat Albayrak nereli : İstanbul doğumlu (Aslen Trabzonlu)

Berat Albayrak evli mi : Evet

Berat Albayrak burcu ne : Balık

Haziran 2015 ve Kasım 2015'teki genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise giren Albayrak, 2015-2018 yılları arasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 10 Temmuz 2018'den beri hazine ve maliye bakanlığı görevini sürdürmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evlidir.

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

Berat Albayrak, 21 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Sadık, annesinin adı Kıymet'tir. Serhat adında bir ağabeyi olan Albayrak aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyündendir. Lise eğitimini Fatih Kolejinde tamamlayan Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında New York'taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business'te finans üzerine yüksek lisans yaptı. Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünde Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Finansmanı: Bir Uygulama adlı teziyle doktora derecesini aldı.

BERAT ALBAYRAK KARİYERİ

İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (M.B.A) eğitimi sırasında Çalık Holding bünyesinde görev aldı. 2002-2006 yılları arasında Çalık Holding'in Amerika Birleşik Devletleri ofisinde finans direktörlüğü yaptı. 2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak, holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atandı. Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2013 yılının sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah Gazetesi'nde köşe yazarı olarak görev alan Albayrak, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans alanında ders verdi ve birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler üstlenmektedir.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 1 Kasım genel seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan 64. Hükûmette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Hükûmette bu görevine devam etti. 2017 Anayasa değişikliği referandumu'nda kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi sonrasında gerçekleştirilen 2018 genel seçimleri'nin ardından kurulan 66. Hükûmette Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı.

BERAT ALBAYRAK ÖZEL HAYATI

Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kızı Esra Erdoğan ile evli olan Berat Albayrak, dört çocuk babasıdır.