Benzeri Görülmemiş Olay! Yolcular Uçağı İterek Çalıştırdı
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Benzeri Görülmemiş Olay! Yolcular Uçağı İterek Çalıştırdı

Endonezya'da bulunan Tambolaka Havalimanında yaşananlar sivil havacılık tarihinde bir ilkti. Garuda Endonezya Havayolları'na ait bir uçak yolcular tarafından itilerek çalıştırıldı.

Benzeri Görülmemiş Olay! Yolcular Uçağı İterek Çalıştırdı

Endonezya'nın Tambolaka Havalimanı'nda havacılık tarihinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Garuda Endonezya Havayolları'na ait Kupang - Tambolaka seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki teknisyenler ve uçağın bazı yolcuları tarafından itilerek döndürülmeye çalışıldı.

PİLOT HATALI

Hem yerel hem de uluslararası medyada büyük ses getiren olayla ilgili havayolu şirketinden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada pilotun hatalı olduğu vurgulanırken; "Uçağın döndürülmesi için havalimanında gerekli ekipman olmadığı için böyle bir yola başvuruldu. Bu hata pilotumuzun yanlış yönü tercih etmesinden kaynaklanmıştır" denildi.



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