Hakan Baş ve Bensu Soral boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler

Son olarak yaz dizisi Cam Tavanlar'da rol alan oyuncu Bensu Soral ile 3 yıldır evli olduğu eşi Hakan Baş'ın aralarının çocuk sebebiyle bozulduğu iddia edilmişti.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabı verdiği öğrenildi.

BOŞANMA KARARI ALDILAR

Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; İkili evliliklerini kurtaramadı ve boşanma kararı aldı.

Hakan Baş ile Bensu Soral davanın açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladılar.

NE OLMUŞTU?

Bensu Soral ile Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ikilinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığı konuşuluyordu...

Önce, Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberler i gündeme geldi.

Sonrasında ise Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğraflarına Snob Magazin ulaştı.

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." dedi.

Bütün bu gelişmelerin ardından ikili evliliklerini kurtaramadı ve boşanma kararı aldı.

Başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın yer aldığı Cam Tavanlar dizisi sadece 8 bölüm sürmüştü. Cam Tavanlar'ın geçtiğimiz ay final yapmasının ardından konuşan Soral, "Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenime teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harikaydı" demişti.

"KUBİLAY'I ÇOK SEVDİM"

Bensu Soral, Camdaki Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka hakkında, "Elektriğimiz tuttu. Güzel bir enerjimiz var. Kubilay'ı çok sevdim. Kendimi şanslı hissediyorum" diyerek Aka'ya övgüler yağdırmıştı.