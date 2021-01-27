Benim Adım Melek Zümrüt gerçek adı nedir, kimdir? Zümrüt Şirhan karakterini canlandıran Zeyno Eracar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Benim Adım Melek oyuncularından olan Zeyno Eracar hakkında merak edilenleri derledik. Benim Adım Melek Zümrüt karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Zümrüt Şirhan kimdir? Zeyno Eracar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Zümrüt Şirhan gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Zümrüt Şirhan kimdir? Zeyno Eracar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK ZÜMRÜT ŞİRHAN KİMDİR?

Halil'in annesi Zümrüt, vefakar, cefakar, kocası ve çocuklarına kendini adamış, anlayışlı, dikkatli bir kadındır. Melek'in kaçışı oğlu kadar onu da üzer. Cumali'nin dur durak bilmeyen öfkesini dindirmeye çalışırken, gözünden sakındığı oğluna da destek olmaya çalışır. Geliniyle aynı evde, torununu büyütür.

Benim Adım Melek Zümrüt Şirhan karakterini Zeyno Eracar canlandırıyor.

ZEYNO ERACAR KİMDİR?

5 Aralık 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zeyno Eracar, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da projelerde yer alır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyuncu kimliğinin yanı sıra seslendirme de yapmaktadır. Kaygısızlar, Çiçek Taksi ve İki Aile dizisindeki aldığı roller ile de tanınan Zeyno Acar, şimdiye dek birçok film ve dizide rol aldı. Son oynadığı dizilerden Kara Sevda'da Fehime karakterlerini canlandırdı. 2018'de Nefes Nefese dizisinde, 2019 yılında Benim Adım Melek dizisinde yer aldı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Yarın Başka Koruda/ Oyuncu - 2016

Ben O İstanbul'u Çok Sevdim/ Oyuncu - 2015

Gül'e Ağıt/ Oyuncu - 2009

Ân/ Oyuncu

Rol Aldığı Diziler:

Benim Adım Melek (2019)

Nefes Nefese (2018)

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (Semaver, 2015)

Kara Sevda (2 Sezon, Fehime, 2015-2016)

Bana Artık Hicran De (Makbule, 2014)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (3 Sezon, Neriman, 2010-2012)

Kollama (2008

Cesaretin Var mı Aşka (Gülnaz, 2008)

Hakkını Helal Et (Havva, 2007)

Fesupanallah (İsmet Hanım, 2007)

İki Aile (Beyza Pamukçuoğlu, 2006)

Naciye'yi Kim Sevmez (Başhemşire Tülay, 2005)

Beşinci Boyut (Melek, 2005)

Büyük Buluşma (Doktor, 2004)

24 Saat (2004)

Zerda (Esma, 2002)

Bir Demet Yerli Film (2000)

Bir Demet Kahkaha (Zeyno, 2000)

Tatlı Kaçıklar (1996)

Çiçek Taksi (Esin, 1995)

Kaygısızlar (Zeynep, 1994)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (2018)

Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış (2014)