Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!
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Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

20.01.2021 07:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 07:28
Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Benim Adım Melek dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Benim Adım Melek oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Benim Adım Melek var mı? İşte ayrıntılar...

Benim Adım Melek kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Benim Adım Melek var mı? Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Benim Adım Melek 20 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay Funda'ya ulaşamadıkça Kenan'ın gitmesine engel olamadıklarını düşünüp gerilmektedir. Oysa Funda mektubu zamanında yetiştirmiştir. Kenan mektubu okuyunca gitme kararından vazgeçecek midir?

Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Ömer odasına kapanmış Defne'nin defterini okur. Donör haberi kulaktan kulağa dolaşırken Alpay donör evraklarıyla uğraşmaktadır. Ömer, Defne ve Gülşad Halfeti'ye gittiklerinde olağanüstü bir durumla karşılaşırlar. Bu durumun Ömer'deki yankısı ne olacaktır?

Spor kulübü Kerem'le ilgili kararını verir. Alpay hastaneye yatmış gibi görünmek amacıyla birkaç gün ortadan kaybolacaktır, bu sebeple kurduğu oyun ortaya çıkacak mıdır?

Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Melek'in donörü olduğunu söyleyen Alpay Halil'den bir bedel ister. Onun istekleri karşısında Halil ne yapacaktır? Melek nakil öncesi hazırlıklar için hastaneye yatar, tüm ailesi ve dostları ona destektir. Cumali ve Seyitali Halil ve Melek'e moral olması için nasıl bir sürpriz hazırlarlar?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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