Benim Adım Melek Ömer kimdir? Ömer karakterini canlandıran Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Benim Adım Melek Ömer karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Ömer kimdir? Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Ömer gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Ömer kimdir? Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK ÖMER KİMDİR?

Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini Mustafa Mert Koç canlandırmaktadır.

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç, 1994 yılında Ankara'da doğmuştur. Mert Koç, Eğitimini Atılım Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Mustafa Mert Koç, Üniversite eğitimini Atılım Üniversitesinde tamamlamış ardından oyunculuğa olan ilgisi sayesinde Tiyatro ve Sinema eğitimi almaya karar vermiştir.

Mustafa Mert'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yapımcıların ve yönetmenlerin de dikkatini çeken Mustafa Mert Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterini canlandırdı. Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Onur karakteriyle hayran kitlesini genişleten Mustafa Mert Koç, oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.

Mustada Mert Koç, şimdilerde Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini Kolpaçino 3. Devre adlı sinema filmi ile yaşayan genç oyuncu şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Şahin Tepesi dizisinde Cem Özden karakterine hayat vermektedir. Mustafa Mert Koç, 1.83 metre boyunda ve 80 kilodur.

Şahin Tepesi adlı diziyle bir kez daha ekranlara dönen oyuncu, TRT'in yeni dizisi Benim Adım Bir Melek dizisinin kadrosuna dahil oldu. Mustafa Mert Koç'un nasıl bir performans sergileyeceği hayranları tarafından merak ediliyor.

Mustafa Mert Koç'un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Şahin Tepesi (Cem Özden) (TV Dizisi)

2017 – Organik Aşk (Bülent) (Sinema Filmi)

2017 – Ketenpere (Trafik Polisi) (Sinema Filmi)

2016 – Yeter (Mert) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Mert) (TV Dizisi)

2014 – Kolpaçino 3. Devre (Mert (Kral)) (Sinema Filmi)