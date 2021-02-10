Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek 52. yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 51. son bölümde neler oldu?

Benim Adım Melek dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Benim Adım Melek oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek 52. yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 51. son bölümde neler oldu?

Benim Adım Melek dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Benim Adım Melek oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek 52. yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 51. son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

BENİM ADIM MELEK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek 10 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BENİM ADIM MELEK 51. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali ve Seyitali torunlarının ve çocuklarının mutluluğu için üzerlerine düşün ne ise yapmaya hazırdır… Melek sonunda Halil ile kavuşacağı için mutludur. Halil ise sözleşmenin etkisi ile bu nişan mutluluğunu yaşayamaz.

Kadriye, doğumu sağ salim gerçekleştirir. Ama ikizlerini bir türlü kucağına alıp bağrına basamaz.

Kenan, Alpay'ın Melek ile Halil'i rahatsız ettiğini ve bir planın peşinde olduğunu sezer. Alpay'ı yakın takibe alır. Kenan neler olduğunu çözebilecek mi? Cumali, Halil'in düşünceli ve sıkıntılı hallerini fark eder. Ama nedenini bir türlü çözemez.

Vildan, Zümrüt'e artık dayanamayıp konaktan ayrılmakta karalıdır. Ömer doğup büyüdüğü konağı mı yoksa annesini mi seçecektir? Şirhanların konağında yaprak dökümü mü yaşanacak? Alpay Halil'i her yerde yakalayarak sözleşmeyi hatırlatır ve gerginlik yaratır. Halil, Alpay'la yaptığı sözleşme gereği nişan yüzüğünü atacak mıdır?

BENİM ADIM MELEK 51. SON BÖLÜM İZLE!





BENİM ADIM MELEK 52. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!