Benim Adım Melek Halil Şirhan kimdir? Kutsi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Benim Adım Melek Halil karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Halil Şirhan kimdir? Kutsi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Halil gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Halil Şirhan kimdir? Kutsi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK HALİL KİMDİR? KUTSİ KİMDİR?

Benim Adım Melek dizisinde Halil Şirhan karakterine ünlü şarkıcı Kutsi hayat vermektedir. Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi (16 Mart 1973, Malatya), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.