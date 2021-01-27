Benim Adım Melek Cumali kimdir? Benim Adım Melek Cumali diziden ayrıldı mı? Nizam Namidar kimdir, kaç yaşında?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Benim Adım Melek oyuncularından olan Nizam Namidar hakkında merak edilenleri derledik. Benim Adım Melek Cumali karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Cumali Şirhan kimdir? Nizam Namidar kimdir, kaç yaşında?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçen değil çocukları için hayata sımsıkı tutunan bir annenin yaşadıklarını konu edinen Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Benim Adım Melek Cumali kimdir? Benim Adım Melek Cumali neden ayrıldı? Nizam Namidar kimdir, kaç yaşında?

BENİM ADIM MELEK CUMALİ ŞİRHAN KİMDİR?

Sevilen dizi Benim Adım Melek'te Cumali Şirhan'ı Nizam Namidar canlandırdı.

BENİM ADIM MELEK'TE CUMALİ NİZAM NAMİDAR DİZİDEN AYRILDI MI?

Yeni sezon fragmanı yayınlanan dizide Cumali'nin olmaması dikkat çekti. Babasını aramaya başlayan Halil, Cumali ustanın Halfeti'de olduğu bilgisine ulaşıyor. Bu bilginin ışığında yola koyulan Halil, Halfeti'de aldığı bilgi ile yıkılıyor. Halfeti'de 60 yaşlarında birinin boğularak öldüğünü öğrenen Halil bu kişinin babası olduğunu düşünüyor. Benim Adım Melek Cumali öldü mü? Benim Adım Melek adlı dizide Cumali rolünü Nizam Namidar canlandırmaktadır.

İzleyiciler tarafından sevilen Cumali karakterinin diziden ölerek ayrıldığı konusunun gerçeği yansıtmadığı da görüldü. Başarılı oyuncu yeni sezon dizi setinde bulunmaktadır. Dizide öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmayacak ve boğularak ölen kişinin Cumali olmayacağı tahmin edilmektedir. Nizam Namidar Benim Adım Melek'ten ayrılacak mı? Üs Yapım ile yeni sözleşme imzalayan Nizam Namidar'ın Benim Adım Melek Adlı diziden ayrılmayacağı düşünülüyor. Dizinin yeni sezonunda öleceği konuşulan Cumali karakterini canlandıran Nizam Namidar, sosyal medya hesabından Gaziantep'te fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf ile birlikte oyuncunun diziden ayrılmadığı ortaya çıktı. Yeni sezonda Melek ve Halil'in aşkı yine izleyicileri duygulandıracak. Kenan karakterinin kötülükleri devam ederken birçok olay ardı ardına yaşanacak.

NİZAM NAMİDAR KİMDİR?

11 Ağustos 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen, Nizam Namidar,Sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra radyo programı sunuculuğu da yapmakta. Berlin Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu. Oyunculuk eğitimlerini hem Almanya'da hem de Türkiye'de aldı. Metropol FM'de sunuculuk yaptı, youtube kanalında şovları yayımlandı.

Nizam Namidar, hem Almanya,hem Türkiye'de birçok film ve dizide oynamış olan bir oyuncusudur. Hatta oyunculuğa 1987 yılında Fuge adlı bir Alma kısa filminde başlamıştır.2015 yılında oynadığı ilk dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İzzet karakteri ile yer almış ve çok sevilmişti.2019 yılında itibaren Benim Adım Melek adlı dizisinin kadrosunda yer alarak Cumali karakterini canlandırdı.Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Benim Adım Melek (Cumali Şirhan, TV Dizisi 2019-2020)

Jiyan (Sinema Filmi 2019)

Alles oder Nichts (Mehmet Alıcı, TV Dizisi 2019)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İzzet, TV Dizisi 2018)

8. Gün (TV Dizisi 2018)

Das Deutsche Kind (Tahir Melek, TV Filmi 2017)

İsimsizler (Afran, TV Dizisi 2017)

Plötzlich Türke (Ali, TV Filmi 2016)

Willkommen bei Habib (Sinema Filmi 2013)

Einmal Hans mit scharfer Soße (Adnan Tavla, Sinema Filmi 2013)