Benim Adım Melek Alpay Yıldırım'ın gerçek adı nedir, kimdir? Alpay karakterini canlandıran Kaan Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Benim Adım Melek oyuncularından olan Kaan Çakır hakkında merak edilenleri derledik. Benim Adım Melek Alpay Yıldırım karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Alpay Yıldırım kimdir? Kaan Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Alpay Yıldırım gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Alpay Yıldırım kimdir? Kaan Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK ALPAY YILDIRIM KİMDİR?

Benim Adım Melek Alpay Yıldırım karakterini Kaan Çakır canlandırıyor.

KAAN ÇAKIR KİMDİR?



Kaan Çakır, 1 Şubat 1977 yılında İstanbul-Bakırköy'de dünyaya geldi. Yunanistan-Gümilcine muhaciri olan bir ailenin ikinci oğludur. Ajans Tuba Taçan'da çalışan Kaan Çakır; 2008 yılından beri Başak Hanım ile evlidir. Ünlü oyuncunun Ali adında bir oğlu vardır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Kaan Çakır, ilkokulu Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunda, ortaokulu ve liseyi İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji'nde 1995 yılında tamamladı. 1995-1999 tarihleri arasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına devam etmiştir. Konservatuvar okuduğu 1996 yılında, Dormen Tiyatro ile çalışmaya başlamıştır.

İlk kez 1993'de "Hastane" ve "Süper Baba" dizilerinde roller alarak TV oyunculuğu kariyerine başlamıştır. 1996 – 1999 seneleri arasında "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora ile birlikte rol almış ve bu filmle daha çok tanınmaya başlamıştır. Çakır'ın en popüler ve en uzun soluklu dizi filmleri "Kara Melek", "Yılan Hikayesi" ve "Böyle Bitmesin" adlı yapımlar olmuştur.

1999'da yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı "Güle Güle" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Zeki Alasya, Yıldız Kenter, Eşref Kolçak gibi usta isimlerle rol alarak ilk kez beyaz perdeye adım atmıştır. 2015 yılında, Gazze'de yaşanan savaş ve dramın anlatıldığı "Muna" adlı sinema filmindeki oyunculuk performansıyla ödül almıştır.

Ünlü oyuncu; 2011 yılında, ailesiyle Bodrum'a yerleşmiş ve halen orada yaşamaktadır.

Oynadığı Filmler ve Diziler

2016 – Bodrum Masalı (Cahit) (TV Dizisi)

2015 – Yemekteydik ve Karar Verdim (Sinema Filmi)

2015 – Muna (Sinema Filmi)

2015 – Adı Mutluluk (TV Dizisi)

2013 – Su ve Ateş (Hamza) (Sinema Filmi)

2013 – Eksik Sayfalar (Sinema Filmi)

2012 – Kalbim 4 Mevsim (Selçuk) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Böyle Bitmesin (Latif) (TV Dizisi)

2012 – Leyla ile Mecnun (TV Dizisi)

2010 – Romantik Komedi (Ergün) (Sinema Filmi)

2010 – Farklı Desenler (TV Dizisi)

2009 – Kış Masalı (Mehmet) (TV Dizisi)

2008 – Gölge (Nevzat) (Sinema Filmi)

2008 – Derdest (Turgut Üstün) (TV Dizisi)

2007 – Leylan (Güven) (TV Dizisi)

2006 – Polis (Tayfun İzmitli) (Sinema Filmi)

2004 – Aliye (Avukat Önder) (TV Dizisi)

2003 – Çaylak (Emre) (TV Dizisi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Necati) (TV Dizisi)

2001 – Hiçbiryerde (Polis) (Sinema Filmi)

1999 – 2001 – Yılan Hikâyesi (Kosta) (TV Dizisi)

1999 – Güle Güle (Kahveci Dilaver) (Sinema Filmi)

1996 – 1999 – Kara Melek (Ertan) (TV Dizisi)

1993 – Süper Baba (TV Dizisi)

1993 – Hastane (TV Dizisi)