Benim Adım Melek 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 53. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek 2. sezona bomba gibi başladı. Reytinglerde yüksek sıralara çıkan Benim Adım Melek dizisi heyecanla bekleniyor. Peki Benim Adım Melek 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 52. bölüm canlı izle! Benim Adım Melek konusu nedir?

TRT 1'in sevilen yapımlarından birisi de Benim Adım Melek dizisidir. Benim Adım Melek 53. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 54. bölüm fragmanı çıktı mı? Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek oyuncuları kimlerdir?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE...

BENİM ADIM MELEK 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 17 Şubat Çarşamba 52. bölümü ile ekranlara geldi. Benim Adım Melek 54. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM ADIM MELEK 53. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali, oğlu Halil 'i kara kara düşündüren gerçeği sonunda öğrenir. Cumali'nin öğrendikleri Halil gibi onu da çıkmaza sokar. Seyitali, Cumali'nin peşini bırakmaz. Halil ve Alpay arasındaki gerginliği ve Cumali'nin bu dertli hallerini anlamaya çalışır. Cumali, kendisini ve Şirhanları kurtarabilecek bir çözüm bulabilecek mi? Bir yandan Melek, bir yandan Seyitali, Halil'den açıklama beklemektedir. Halil sessizliğini bozacak mı?

Mithat, Seyran'ın onun hakkındaki fikirlerini öğrenmenin peşindedir. İkra ve Kerem abisini bulmak için Halfeti yollarındadır. Mehmet'in evinde bir ipucu ararlar. İkra'yı abisine kavuşturabilecek bir iz bulabilecekler mi?

Zümrüt konağın hanımının kim olduğunu herkese hatırlatmaya kararlıdır. Defne ve Vildan ile girdiği güç savaşını kazanabilecek midir?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan