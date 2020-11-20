Benim Adım Melek 41. bölüm 2. fragman yayınlandı! Benim Adım Melek son bölüm izle!
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Benim Adım Melek 41. bölüm 2. fragman yayınlandı! Benim Adım Melek son bölüm izle!

20.11.2020 20:56 | Son Güncelleme: 20.11.2020 20:59
Benim Adım Melek 41. bölüm 2. fragman yayınlandı! Benim Adım Melek son bölüm izle!

Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Benim Adım Melek 41. bölüm 2. fragman yayınlandı! Benim Adım Melek son bölüm izle! Benim Adım Melek hangi gün, saat kaçta?

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın başrollerinde yer aldığı Benim Adım Melek 41. bölüm 2. fragman yayınlandı! Benim Adım Melek son bölüm izle!

BENİM ADIM MELEK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek çarşamba akşamları saat 20.00'da yeni bölümleri ile TRT ekranlarında seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek oğluna sarılamamanın acısını yüreğinde taşırken Seyit Ali ona destek olur. Halil ve Mirza dolandırıldıklarını anlayıp adamın peşine düşerler, Kenan'la konuşan adamın foyası ortaya çıkacak mıdır? Haliller dolandırıcıyı polise götürmeyi başarabilecekler midir? Mithat, Seyran'ın kredi çekmiş olmasına nasıl tepki verecektir? Seyran bu krediyi bir çözüm yolu olarak düşünürken Mithat durumu nasıl yorumlar? İkilinin gergin anları Gülce'ye nasıl yansıyacaktır? Alpay Kerem ve Aslı'nın arkadaşlığını öğrenince küplere biner ve Aslı'ya Kerem'le görüşmemesini söyler. Alpay'ın şerhini Aslı kabul edecek midir? Ömer sahra hastanesinde göreve başlar. Genç doktoru orada neler beklemektedir? Mahmut Mithat'ın borcunu ödemek için Kadriye'den para isterken Seyit Ali bunu duyar. Oğlunun senet imzaladığını öğrenen Seyit Ali ne yapacaktır? Şirhanlar ve Karadağlar birlikte yemek yemeği planlarken hayat onlara başka süprizler hazırlamıştır.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE!

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