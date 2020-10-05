Benim Adım Melek 34. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 33. bölüm izle
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Benim Adım Melek 34. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 33. bölüm izle

05.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:27
Benim Adım Melek 34. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 33. bölüm izle

Benim Adım Melek dizisi 33. bölüm ile TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Benim Adım Melek oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Benim Adım Melek yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Benim Adım Melek 34. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Benim Adım Melek yeni bölüm fragmnaı ve daha fazlası haberimizde.

BENİM ADIM MELEK 34. BÖLÜM FRAGMANI

Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanında; Halil, Melek'ten sakladığı gerçekler nedeniyle büyük acı içindedir ve sonunda korktuğu başına gelir. Melek'e ne oluyor?

Benim Adım Melek 34. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 33. bölüm izle

BENİM ADIM MELEK 33. BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yangın haberi konaklara sirayet ederken Cumali için tehlike çanları çalmaktadır. Cumali'nin yorgun kalbi olan bitene dayanabilecek midir? Kenan yangını çıkaranın Alpay olduğunu bilmektedir, Alpay Kenan'ın onu ele vermesinden korkmaktadır. Kendi intikamları söz konusu olunca burun buruna gelen iki arkadaşı bundan sonra ne beklemektedir? Her konuda Melek'e destek olan Halil'e Melek bu zor zamanlarda destek olabilecek midir? Alpay yangının kebapçıdan çıkmış olabileceğini söyleyince Seyit Ali ve Mahmut gerilir. Han elbirliğiyle eski haline döndürülmeye çalışırken hangi engeller han esnafını beklemektedir?

Benim Adım Melek 34. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 33. bölüm izle

Mithat'ın ailesine yaptığı bir iyilik onları büyük bir sorundan kurtaracaktır. Seyran ise Mithat'ın ailesine karşı olan tavrına üzülmekte, bir çözüm düşünmektedir. Kenan kamera görüntülerini polise verince kaçmayı planlayan Alpay başarılı olacak mıdır? Mithatlarda tatlı bir telaş vardır. Seyran'ın davetine davet edilenler icabet edecek midir? Melek ve Seyit Ali kendilerini hangi sorunun ağırlığı altında bulacaklardır?

Benim Adım Melek 34. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 33. bölüm izle

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Benim Adım Melek 33. bölüm izle! Benim Adım Melek yeni sezon 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler? Benim Adım M
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