Benim Adım Melek 29. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 28. bölüm izle Benim Adım Melek yeni sezon ne zaman başlıyor? TRT1'in sevilerek takip edilen dizisi Benim Adım Melek 28. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Yüzleşen Melek ile Halil'i neler bekliyor? Benim Adım Melek 29. bölüm fragmanı haberimizde.

TRT1'de yayımlanan Benim Adım Melek dizisiniin son bölümünde Mithat ve Seyran'ın düğünü damga vurmuştu. Melek ile çocuklar bu durumu mutlulukla karşılar. Benim Adım Melek yeni sezon ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Cumali ve Seyit Ali'nin karşılaşması da yine izleyeni ekrana bağlayacak gibi duruyor. İşte, detaylar...

BENİM ADIM MELEK YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sezona ara veren 'Benim Adım Melek'in 29. yeni bölüm fragmanı kısa süre önce paylaşıldı. Heyecan yüklü ilk bölümüyle dizi, 2 Eylül Çarşamba TRT 1'de seyirci karşısında olacak.

Benim Adım Melek son bölüm izle...

BENİM ADIM MELEK FRAGMANI YAYIMLANDI!

Melek ile Halil bu defa Halfeti'dedir. Yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan Melek ve Halil, Alpay'ın intikamından korunabilecek mi? Yayımlanan yeni bölüm fragmanında Melek ve çocukları ne gibi zorluklar bekliyor olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil'in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile'yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve Seyran'ın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar.

Yolları Halfeti'ye düşen Cumali ve Seyit Ali yine karşı karşıya gelecekler. Halil'in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.